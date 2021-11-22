Футболист начинает тренерскую карьеру.
Марио Манджукич, Getty Images
22 ноября 2021, 19:22
Бывший нападающий Милана, Ювентуса и других клубов Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.
Марио будет одним из помощников главного тренера Златко Далича во время подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Отметим, что минувшим летом Манджукич принял решение завершить футбольную карьеру после окончания его контракта с Миланом.
За сборную Хорватии форвард провел 89 матчей, в которых отметился 33 голами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.