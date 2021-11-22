Другое

Футболист начинает тренерскую карьеру.

Бывший нападающий Милана, Ювентуса и других клубов Марио Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

Марио будет одним из помощников главного тренера Златко Далича во время подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Отметим, что минувшим летом Манджукич принял решение завершить футбольную карьеру после окончания его контракта с Миланом.

За сборную Хорватии форвард провел 89 матчей, в которых отметился 33 голами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.