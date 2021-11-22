Легенда мюнхенцев будет работать в Шотландии.
Рой Макай, Getty Images
22 ноября 2021, 23:25
Бывший нападающий Баварии и сборной Нидерландов Рой Макай стал помощником главного тренера Рейнджерс Джованни ван Бронкхорста.
"Очень рад сообщить, что присоединюсь к новому тренерскому штабу Рейнджерс. Благодарен за возможность и с нетерпением жду совместной работы с командой", — написал Макай в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что до Рейнджерс Макай имел опыт работы в юношеской и молодежной командах Фейеноорда.