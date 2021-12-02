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Специалист остался без работы.

Бывший тренер харьковского Металлиста, Гелиоса и других клубов Игорь Рахаев покинул пост главного тренера молдавской Бэлци.

Как сообщает портал Moldfootball.com, украинский специалист и руководство ФК Бэлць по взаимной договоренности расторгли действующий контракт.

Рахаев возглавил Бэлць зимой 2020 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге Молдавии. С ним он выиграл Дивизию А в первый же сезон и поднялся в высшую лигу страны.

Кроме того, в 2016 году он тренировал бельцкую Зарю — предшественника ФК Бэлць. В текущем сезоне клуб занимает шестое место из восьми возможных.

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