Факундо Феррейра вновь сменил чемпионат.
факундо феррейра, getty images
03 декабря 2021, 11:46
Бывший нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра перешел в Тихуану, которая представляет чемпионат Мексики, информирует официальный сайт клуба.
Футболист покинул Сельту по окончании прошлого сезона и с лета находился в статусе свободного агента. Детали сделки не уточняются.
Кроме Шахтера Феррейра выступал за такие клубы как Ньюкасл, Бенфика, Эспаньол, а также аргентинские Велес и Банфилд.
За 5 лет в составе "горняков" футболист сумел забить 60 мяча в 115-ти поединках во всех турнирах.