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Факундо Феррейра вновь сменил чемпионат.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра перешел в Тихуану, которая представляет чемпионат Мексики, информирует официальный сайт клуба.

Футболист покинул Сельту по окончании прошлого сезона и с лета находился в статусе свободного агента. Детали сделки не уточняются.

Кроме Шахтера Феррейра выступал за такие клубы как Ньюкасл, Бенфика, Эспаньол, а также аргентинские Велес и Банфилд.

За 5 лет в составе "горняков" футболист сумел забить 60 мяча в 115-ти поединках во всех турнирах.