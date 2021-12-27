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Наставник сборной Италии высказался о своем подопечном.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своем подопечном Жоржиньо, который был одним из претендентов на Золотой мяч-2021.

Специалист считает, что хавбек заслужил эту награду, не смотря ни на что.

"Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали. Победы над Швейцарией в первой игре было бы достаточно, тогда мы были сильнее соперника.

Жоржиньо заслужил Золотой мяч за все те успехи, которых он добился с нами и в клубе. Я запомнил его пенальти в ворота Испании, а не два промаха", — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, Жоржиньо занял третье место в голосовании за Золотой мяч, набрав 460 очков.

Награду же получил Лионель Месси, на 33 очка опередив Роберта Левандовски.