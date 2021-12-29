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Football.ua — о том, кто расстроил в подходящем к концу году.

Бесславное выступление украинских команд в еврокубках в этом сезоне

В наших традиционных итогах года предлагаем вам обсудить тех, кто разочаровал нас в уходящем году, в той или иной степени. Провал Франции на Евро-2020, крах Барселоны и другие. Если вдруг мы кого-то забыли, то ждем ваши варианты в комментариях.

Начнем с наиболее интересующей нас темы.

От выступления наших полпредов в Европе ждали многого. От Динамо и Шахтера если не борьбы за плей-офф Лиги чемпионов, то хотя бы выхода в Лигу Европы. Особенно это касается "горняков", усилившихся минувшим летом на фантастические по нынешним временам для УПЛ 41 млн. евро.

Вместе с наставником Роберто Де Дзерби из Сассуоло в стан дончан перебрался также центрбек Марлон, а также Педриньо из Бенфики и Лассина Траоре из Аякса. Словом, состав у вице-чемпиона Украины прошлого сезона выглядел весьма конкурентоспособным даже на уровне признанных европейских грандов. Оптимизму дополнительно способствовала прошлая кампания, где подопечные Луиша Каштру едва не вышли в 1/8 финала главного еврокубка, набрав 8 очков в тяжелейшей группе с Реалом, Боруссией Менхенгладбах и будущим чемпионом Италии Интером, который они и вовсе опередили в борьбе за третье место.

Вряд ли кто-то всерьез ожидал повторения банкета с победами над тем же Мадридом, но вот набрать очко/другое с фаворитами, попутно дважды обыграв Шериф, выглядело очевидной задачей. Тем не менее, с командой Юрия Вернидуба произошла откровенная недооценка потенциала соперника, что вылилось в бездарные 0:2 в Тирасполе, в итоге ставшие роковыми.

Все дело в том, что молдавский чемпион потом еще и прихлопнул Реал на Сантьяго Барнабеу, вынудив Шахтер брать какие-то очки с грандами. Удалось выцепить лишь одно, в невероятно равном матче с Интером на НСК Олимпийском – лучшим по качеству игры в Европе за несколько лет.

В пятом туре коллектив Де Дзерби не сумел обыграть миланцев на их поле, так что заключительная игра с Шерифом превратилась в банальную формальность. "Оранжево-черные" кое-как попытались сохранить лицо, но не реализовали сонмище своих моментов, а там сыграли и странные замены итальянца, что в конечном итоге привело к голу Бобана Николова в самом конце добавленного ко второму тайму времени.

Прогрессивный футбол Роберто Де Дзерби пока не приносит должного результата, но необходимо еще немного подождать. Если и в следующем году "горняки" подобным образом провалятся в еврокубках, то вот тогда можно будет делать определенные выводы. Пока же за эту еврокампанию Шахтеру поставим твердую двойку! Может, это судьба вернула должок за откровенно фартовый проход Монако на стадии квалификации?

От киевского Динамо ожидали немного меньше, но только немного. Учитывались кадровые проблемы чемпиона Украины, а также сила группы, где вместо Шерифа попалась очень серьезная Бенфика.

Первый матч, с "орлами" в Киеве, внушил оптимизм. Несмотря на преимущество лиссабонцев большую часть встречи ДК удалось заметно погонять гостей в концовке, а также поразить их ворота усилиями Николая Шапаренко, правда, из тонкого офсайда, но дальнейшее развитие событий показало, что с подобным кадровым наполнением ждать чего-то весомого от "бело-синих" не стóит.

Баварии и Барселона на выезде столичный гранд влетел без особых контршансов, но вот дома заметно погонял хваленых фаворитов, особенно чемпиона Германии во главе с Робертом Левандовски. Однако это не хватило даже для одного очка, которое позволило бы Киеву иметь теоретические шансы на выход в Лигу Европы.

Так что подопечных Мирчи Луческу, как и их заклятых друзей из Донецка, ожидала прогулка с мнимой ответственностью в последнем туре. Там Динамо создало несколько моментов (как не попал Цыганков после прострела Буяльского на пустые ворота?!), но их не реализовало, а вот Бенфика оказалась не столь благосклонной к сопернику, оформив уверенных выход в 1/8 финала.

Заря же, в общем и целом, выступила ровно так, как и ожидалось. Пристально следящие за футболом люди знали, что от Буде/Глимт следует ожидать подобной яркой и уверенной игры, ну а Рома – это Рома. Еще и с Жозе Моуриньо!

"Мужики" и вовсе набрали больше очков в непростой группе Лиги конференций, чем Динамо и Шахтер вместе взятые.

После падения в таблице коэффициентов УЕФА каждая победа наших клубов в Европе на вес золота, так что две виктории над софийским ЦСКА и ничья с норвежцами в Запорожье, лишившая их первого места в группе, позволила не называть этот евросезон совсем уж катастрофическим для украинских коллективов. Хотя, был же еще венский Рапид в квалифае Лиги Европы…

Все, что творится в Тоттенхэме последнее время

Недавний взлет Тоттенхэма заметно обнадеживал болельщиков клуба. "Шпоры" ворвались в топ-четверку АПЛ, начав стабильно играть в Лиге чемпионов и бороться за победу в чемпионате.

Пиком этого периода стал мадридский финал главного еврокубка в 2019 году, который в то же время подвел черту эры Маурисио Почеттино. Без трансферов и свежих вливаний удерживать клуб на тех же позициях не представлялось возможным с учетом усиливающихся конкурентов.

Летом того же года Дэниэл Леви наконец-то расщедрился, приведя в Северный Лондон ряд интересных игроков, которым потребовалось время на адаптацию к философии и идеям Почеттино. Времени аргентинцу не предоставили, отправив его восвояси.

Назначение Жозе Моуриньо выглядело не самым рациональным с чисто игровой точки зрения, но блестящим в маркетинговом плане. Начал португалец весьма неплохо, однако затем все снова пошло наперекосяк.

Во всей этой тренерской чехарде и злоключениях "шпоры" начали постепенно скатываться вниз. Еще в прошлом сезоне был виден заметный регресс команды, но безукоризненная игра тандема Харри Кейн – Сон Хын Мин еще кое-как маскировала эти шероховатости, но в этом сезоне отчетливо заметен существенный кризис Тоттенхэма.

Положение английского коллектива в таблице АПЛ несколько поправилось с приходом Антонио Конте, сменившего на этом посту Нуну Эшпириту Санту, однако, что дальше?

Итальянец известен своим непростым характером и финансовыми аппетитами, в том числе на трансферном рынке, поэтому приглашая его в Лондон Леви определенно должен был понимать на что идет. Водить Конте за нос подобно Почеттино у него не выйдет, так что это будет чревато практически молниеносным расторжением соглашения и токсичной обстановкой в раздевалке, значит, если не зимой, то летом стоит ждать громких покупок.

Это лишь теория, а на данный момент все выглядит очень непросто. В первую очередь, по причине не продажи Харри Кейна минувшим летом. Форварда активно вел Манчестер Сити, но по итогу сделка не состоялась, и лидер сборной Англии на Евро-2020 несколько закис, демонстрируя ужасные цифры в этом сезоне.

Особенно неприятно осознавать, что между ним и президентом было заключено джентльменское соглашение об уходе, которое было нарушено хитрым лисом Дэниэлом Леви. Кейн уже давно перерос уровень нынешнего Тоттенхэма с его прижимистым президентом, постройкой нового стадиона еще и вынудившего клуб серьезно затянуть пояса. Формальная потеря Харри (его игра сейчас не позволяет считать иначе) может стоить "шпорам" очень дорого!

Вторая проблема здесь и сейчас – вылет из Лиги конференций. Если кто пропустил эту новость, УЕФА приняло решение впаять Тоттенхэму техническое поражение за неявку на игру с Ренном в заключительном туре из-за вспышки ковида внутри клуба, хотя регламентированным количеством игроков на эту встречу "шпоры" вполне располагали. Таким образом, лондонцы остались на третьей строчке в таблице, пропустив вперед не только бретонцев, но и Витесс.

Чем это плохо? Да хотя бы тем, что уж такой откровенно левоватый по составу участников еврокубок они просто обязаны были брать, но очередной шанс на какой-то серьезный трофей был в очередной раз упущен. Хотя для бестрофейного Тоттенхэма и условный Кубок Лиги будет за счастье.

Этот прецедент также хрестоматийно описывает весь этот бардак, который творится в команде последние годы.

Ювентус

Еще один проблемный коллектив, совсем недавно гремевший в Лиге чемпионов и год за годом штамповавший "скудетто", но ныне свернул куда-то не туда.

Как это ни смешно, дестабилизацию в клуб внес громкий трансфер Криштиану Роналду, фантастический в плане коммерции и прибыли, но совершенно нелогичный в игровом плане.

Ювентус Макса Аллегри всегда славился именно командной организацией, где каждый игрок был на своем месте и вносил серьезный вклад в командные успехи. С приходом португальца все это отошло на второй план. Отныне "старая синьора" вынуждена была перестраивать свой стиль, отдав бразды правления в руки новоприбывшей на Альянц Стэдиум примадонны.

Потускнел Пауло Дибала, команда стала заметно страдать в прессинге, пропал баланс, а порой туринцы и вовсе вместо грамотной структуры скатывались к банальным до скрежета в зубах навесам на Криштиану, как, например, в игре 1/8 финала минувшей Лиги чемпионов с Порту.

Да, КриРо частенько в одиночку тащил итальянский гранд в той же ЛЧ и Серии А, но все же.

Словом, Маурицио Сарри, призванный провести глобальную перестройку философии клуба, а также неопытный Андреа Пирло, оказались заложниками непростой ситуации.

Незаметно Ювентус из недосягаемого для преследователей исполина постепенно превратился в "середняк", как недавно окрестил его вернувшийся на пост тренера Аллегри.

В прошлом году чемпионские разборки и вовсе прошли в стороне от Юве. На вершине сражались миланские гранды, определенные надежды возлагались на Аталанту, а "зебры" тем временем лихорадочно пытались не упустить путевку в Лигу чемпионов.

Если бы не добросовестная Верона, отобравшая очки у Наполи в последнем туре минувший Серии А, то Ювентус бы позорно проследовал в Лигу Европы.

Добавьте сюда еще и апрельский скандал с Суперлигой, в котором замарал руки президент туринцев Андреа Аньелли.

Летом в стане "черно-белых" также творилось нечто несуразное. Сперва позвали Макса Аллегри, который чуть более успешно, чем последователи интегрировал Роналду в командную структуру Юве, как Криштиану отбыл в Манчестер, оставив тренера у разбитого корыта.

Громких трансферов взамен не последовало (не называть же таковым возвращение Мойзе Кина из ПСЖ), так что теперь специалисту предстоит очень тяжелая задача вернуть Ювентус на прежние позиции, что выглядит задачей не одного, а, может, и не двух сезонов.

Крах Барселоны

О проблемах Барселоны мы уже успели написать в прошлогоднем топе разочарований и провалов 2020 года, и с тех пор все стало только хуже!

Минувший сезон получился весьма неоднозначным для каталонцев. С одной стороны, клуб завоевал Кубок Испании, какой-никакой трофей, с другой – провалился в Лиге чемпионов и смазал концовку сезона в Примере, выпав из чемпионской гонки после досадной ничьей с Леванте (3:3).

Назначение Рональда Кумана поначалу оправдывало себя. Результаты были не столь безнадежны, как многие ожидали, а доверие молодым игрокам добавляло респекта фигуре голландца, однако после лето изменило все!

Потеря Антуана Гризманна заметно сузила выбор Кумана в группе атаки команды, но главное – Каталонию покинул Лионель Месси, что стало настоящим шоком для мирового футбола!

Баснословный контракт аргентинца с Барселоной загнал участников переговоров в тупик из-за установленного Ла Лигой потолка зарплат, так что все в моменте стало как-то кисловато.

Партия новичков выглядела многообещающе, но из всего списка пока никто не заиграл в полной мере, пусть те же Эрик Гарсия и Мемфис Депай, потухший в последнее время, регулярно появляются на поле.

В нападении Барсы и вовсе царит непроглядный мрак – на травму Мартина Брэйтуэйта (вот уж никто воистину не ожидал, что все в Каталонии будут так ждать возвращение датчанина) дополнительно наслоились уход Месси и Гризманна, а также травма Серхио Агуэро, в конечном итоге еще и внезапно завершившего карьеру из-за вскрывшихся проблем с сердцем. Не сильно помогла и аренда Люка де Йонга из Севильи.

Две отрады – первая, молодежь "сине-гранатовых" начинает понемногу привыкать к интенсивности взрослого футбола, а те же Гави, Педри и Эззальзули уже реально влияют на результаты команды.

Вторая заключается в долгожданном возвращении Хави, который должен как-то стабилизировать игру родного клуба. Легендарному диспетчеру Барселоны предстоит тяжелейшая работа без серьезного усиления состава, а новому/старому президенту Жоану Лапорте – разобраться с долгами и финансовой ямой, оставленной нерадивым приспешником Жозепом Бартомеу.

Пока все выглядит очень и очень депрессивно. "Кулес" серьезно рискуют пролететь мимо зоны Лиги чемпионов на будущий год, а в этом сезоне они и вовсе успели опозорится в далеко не самой сильной группе с Бенфикой и киевским Динамо, заняв третье место с семью очками и отвратительной разницей мячей – 2:9. Впервые с 2004 года Барселона будет играть в КУЕФА/Лиге Европы, и там она называется фаворитом лишь по инерции, так как при всех нынешних проблемах она вполне может сойти с дистанции уже в 1/16 финала, где Наполи намеревается взять реванш за поражение в 1/8 главного еврокубка в прошлом году.

Смазанная осень Атлетико Мадрид

О "матрасниках" более подробно поговорим в итогах года в Испании, но здесь выделим смазанную осень клуба и два неоднозначных выступления в Лиге чемпионов.

Если в Примере Атлетико сумел воспользоваться проблемами Барселоны и Реала, завоевав долгожданный и выстраданный чемпионский титул, то вот в нынешнем сезоне все с самого начала пошло наперекосяк.

Самое смешное, что "кольчонерос" после качественной трансферной кампании минувшим летом, когда удалось усилить и добавить глубины в и без того крутой состав, и вовсе назывались главным и безоговорочным фаворитом турнира.

Реальность полна разочарований, как говорил Танос в Войне Бесконечности.

Промежуточное пятое место и целых 17 (!) очков отставания от лидирующего Реала (с матчем в запасе) – это фактически официально сдача чемпионских полномочий. Должно произойти настоящее чудо, чтобы "сливочные" умудрились растерять столь внушительное преимущество перед врагом по "Дерби Мадриленьо".

В главном еврокубке все также получилось очень и очень скомкано, не под стать авторитету мадридцев. Бесславный и депрессивный зимне-весенний вылет от Челси – это еще ладно, там команде были важнее баталии в Примере, но вот натужный выход на тоненького из группы с Ливерпулем, Миланом и Порту этого сезона уже вызывает определенные вопросы к Диего Симеоне и его парням.

Превращение прагматичного Атлетико в атакующий и карнавальный клуб несколько затянулось и с этим необходимо что-то делать!

Неоднозначное полугодие Лео Месси

Закроем испанскую тему летним переходом Месси из Барселоны в ПСЖ.

Победу на Копа Америке выносим за скобки, как и первое полугодие за каталонцев, а скажем пару слов именно за переезд Лео в Париж.

Во-первых, сей трансфер получился неоднозначным в вопросе контракта Лео с клубом, во-вторых, его выступления в столице Франции выглядят очень посредственно.

От Месси ожидали голевой феерии на новом месте с самого старта, но всего один жалкий гол в 11 встречах Лиги 1 вызывает какое-то чувство неловкости и заставляет задаться вопросом – а не на богемный ли курорт отправился легендарный игрок, на котором он будет играть на полную катушку лишь в любимой Лиге чемпионов?

Пока все к этому идет.

Масла в огонь подлило и вручения Золотого мяча аргентинцу при наличии более очевидных и достойных кандидатов. Мы не являемся персональными хейтерами Лео, но ведь и правда, конкретно в этом году выбор в его пользу выглядит как минимум странно и спорно.

Провалы сборных Франции и Португалии на Евро-2020

Закончим темой сборных.

От Франции и Португалии ожидали многого. "Лузитане" были действующим обладателем кубка Анри Делоне, а "трехцветные" – кубка мира, так что обоим предрекали как минимум четвертьфинал/полуфинал, а то и победу на турнире (особенно подопечным Дидье Дешама), но одни из главных фаворитов Евро-2020 сошли с дистанции уже на первой стадии плей-офф.

Причем если минимальное поражение команды Фернанду Сантуша от Бельгии не воспринималось как полный провал, все-таки "красные дьяволы" и сами входили в узкий круг главных соискателей трофея, то вот вылет французов по пенальти от скромной Швейцарии стал настоящим шоком!

В отличии от чемпионата мира в России на континентальном форуме "Ле Бле" предстали несколько высокомерной и проблемной командой, где многие лидеры тянули одеяло на себя и не было чувства единства.

Наверняка имела место недооценка "нейтралов", которые летели "галлам" со счетом 1:3 по ходу матча (лучшего матча Франции на турнире, стоит отметить!), но позволили команде Владимира Петковича отыграться в самой концовке, а в серии пенальти дрогнули нервы у главной надежды сборной на пару с вернувшимся Каримом Бензема – Килиана Мбаппе.