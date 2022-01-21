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Бельгийский центрбек повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет.

Центральный защитник Томас Вермален, известный по выступлениям за амстердамский Аякс, лондонский Арсенал, каталонскую Барселону и римскую Рому, официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

36-летний бельгиец, последним клубом которого был японский Виссел Кобе, сосредоточится на тренерской карьере и присоединиться к штабу Роберто Мартинеса в национальной сборной Бельгии.

"Чрезвычайно горжусь и рад сообщить, что стану помощником тренера сборной Бельгии. С нетерпением жду этого нового шага и нового вызова в моей жизни.

Я принял решение уйти из профессионального футбола. Мне очень повезло играть за самые удивительные клубы в игре, и я очень благодарен за это. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении всей моей карьеры", — написал Вермален в своем Instagram.



За всю свою профессиональную карьеру Томас Вермален единожды выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды — Кубок Нидерландов, дважды — Суперкубок Нидерландов (все — в составе Аякса), один раз становился триумфатором Кубка Англии (в составе Арсенала), четыре раза выигрывал чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира (все — в составе Барселоны).

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