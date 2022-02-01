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Новичок шотландского клуба прокомментировал свой трансфер в последний день трансферного окна.

Зимний новичок шотландского Рейнджерса Аарон Рэмси, права которого принадлежат туринскому Ювентусу, прокомментировал свой трансфер.

"Переход выдался несколько нервным. Я рад, что клубам удалось уладить все детали до закрытия трансферного окна. Неделю назад я разговаривал с главным тренером команды и понял, что на меня рассчитывают.

Последние два сезона были очень трудными, ведь я мало играл. Тем не менее, у меня нет никаких обид — значит, просто не получилось. Сейчас я рад попробовать свои силы в Шотландии и сделаю все возможное, чтобы не разочаровать руководство и болельщиков.

Остаться здесь на постоянной основе? Не знаю, не буду так далеко загадывать", — приводит слова хавбека сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что Рейнджерс оставил за собой право выкупа футболиста.

В текущем сезоне экс-игрок Арсенала провел за Ювентус пять неполных поединков.