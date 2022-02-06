Детали контракта с 34-летним украинцем не сообщаются.
Денис Дедечко, ФК Нарва Транс
06 февраля 2022, 15:35
Нарва Транс на своем официальном сайте объявила о подписании украинского полузащитника Дениса Дедечко.
Детали контракта с 34-украинцем не разглашаются. Последним клубом Дедечко был армянский Ноа.
В нынешнем сезоне Дедечко провел 13 матчей, но без результативных действий.
Нарва Транс заняла седьмое место в чемпионате Эстонии.
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