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Спільно з футбольним клубом Рух автор проєкту Роман Бебех, тренер Віталій Кварцяний, ексфутболіст Михайло Кополовець та інші футбольні селебріті шукатимуть нову зірку футболу.

Журналіст і ведучий YouTube-каналу "Бомбардир" Роман Бебех запускає новий проєкт "Хочу у футбол". Він пройде у форматі талант-шоу, у якому шукатимуть нових футбольних зірок України. Переможець підпише контракт із футбольним клубом Рух Львів і отримає шанс потрапити в еліту українського футболу. Кожен охочий від 17 до 23 років зможе спробувати свої сили. Хоча головний тренер проєкту Віталій Кварцяний допускатиме виключення щодо віку учасників.

"Багато людей запитують мене, як потрапити до нас у команду. Як привило, ми проводимо відбори для дітей, а тепер з`явиться шанс для всіх, хто досі не реалізував себе. У нашій країні багато скептиків, які кажуть, що все куплено й нічого не вийде. Тепер, люди добрі, у вас з`явиться можливість заявити про себе. Найкраща футбольна база нашої країни буде у вашому розпорядженні – лишень покажіть свої здібності й уміння. Можливо, завдяки цьому проєкту ми дамо комусь шанс, знайдемо месію -нового Мессі!" — поділився очікуваннями від проєкту президент Руху Григорій Козловський.

Для участі потрібно заповнити анкету на сайті hochu.football. Селекційні відбори пройдуть у семи містах: Києві, Чернігові, Запоріжжі, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Головним тренером проєкту буде Віталій Кварцяний, який протягом своєї кар`єри відкрив багато футбольних імен: Лужного, Тимощука, Шевчука, Хачеріді, Девича та інших. На етапі відбору він разом із спортивним директором Руху Володимиром Лапіцьким та гостем випуску будуть обирати найкращих гравців. Наприклад, у Львові розглядатиме кандидатів відомий тренер Мирон Маркевич, у Дніпрі – виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол, у Харкові – віцепрезидент Металіста Євген Красніков.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього проєкту. Приходьте всі, хто хоче проявити себе. Допоможемо кожному й визначимо рівень майстерності — гратимеш в національній збірній України чи Першій лізі. Мені достатньо було 5 хвилин, аби зрозуміти , що Хачеріді в майбутньому стане гравцем збірної України",- розповів Віталій Кварцяний.

"Україна багата на таланти. І я знаю, що така людина, як Кварцяний, неодмінно знайде справжнього футболіста. Коли переможець проєкту потрапить у Рух, то ми допоможемо йому адаптуватися", — сказав головний тренер футбольного клубу Рух Леонід Кучук.

Проєкт складатиметься з двох етапів. У ході першого — пройдуть селекційні відбори. У кожному місті журі обере трьох переможців, які перейдуть до наступного етапу. Потім їх чекатиме тренувальний збір на базі футбольного клубу Рух. За його результатами з допомогою глядачів та експертів буде визначено переможця проєкту "Хочу у футбол". Окрім трьох переможців першого етапу, Михайло Кополовець визначатиме джокера відбору. А далі на сайті проєкту глядачі обиратимуть того, хто вийде в наступний раунд.

"Хочеться зробити свій внесок у цей проєкт — дати шанс простій людині. Уявіть, ми знайдемо українського Варді, який зараз займається якоюсь простою справою, а в майбутньому гратиме в УПЛ. Це дуже круто!"- сказав учасник проєкту Михайло Кополовець.

Старт проєкту заплановано на середину березня. Відбори учасників пройдуть у Львові– 19 березня, Чернігові – 2 квітня, Житомирі – 16 квітня, Києві – 30 квітня, Дніпрі – 14 травня, Одесі – 28 травня, Харкові – 11 червня.