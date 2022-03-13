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Словенець зацікавив польський клуб.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч близький до переходу у польську Легію.

Як повідомляю місцевий журналіст BuckarooBanzai, якщо клуби домовляться, Вербіч все ж переде до Легії найближчим часом.

Раніше він уже був на радарі варшавського клубу і сам хотів перейти, але Динамо вирішило зберегти футболіста.

Мова йде про оренду словенця до кінця сезону-2021/22. Про можливий викуп гравця не повідомляється.