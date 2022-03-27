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Президент України пояснив, чому твердження "спорт поза політикою" є хибним.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з опозиційними російськими журналістами та розповів, чому підтримує рішення про виключення спортсменів із РФ з усіх міжнародних змагань.

"Вважаю, що ти не можеш відчути цей біль, який відчули ми, але ти маєш хоча б знати та відчути на собі хоч якийсь дискомфорт. Тоді ти зможеш зрозуміти, що ти не такий, як усі. А тебе твій уряд зробив ізгоєм. І тому міжнародне бойкотування тих чи інших російських спортсменів, які не мають до політики жодного відношення, — правильне рішення. Тому що, на жаль, це їх стосуються. Вони, можливо, навіть не відчувають це до кінця, так? Але вони мають це зрозуміти, що вони є інструментом міжнародного іміджу країни.

Сказати, що вони всі невинні до кінця — теж нечесно, бо якщо людина десь залишить свій голос… Хоч би один раз, хоч би один пост у соцмережах, хоч би один раз вийшов на площу… Не треба підпалювати автомобіль комусь, не треба стріляти ні в кого, не треба примушувати… Ось якщо ти там не вбив царя рідного, тоді ти нам не друг. Та ні, ні! Ну просто підтримати.

Просто сказати. Просто сказати, що я не можу так, не хочу так. Навіть якщо мене почула одна людина, це все одно буде плюсом, а не мінусом, і фраза "нас все одно не почують, це не допоможе" — це не працює, це несправедливо. Тому бойкотування саме для того, щоб зрозуміли, що коли там помирають, вам має бути хоча б дискомфортно", — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Роскомнадзор вимагає у російських ЗМІ відмовитися від публікації цього інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.