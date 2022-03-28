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Оперативна інформація станом на 24.00 27.03.2022 щодо російського вторгнення.

Завершилась тридцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

З метою продовження ведення повномасштабної збройної агресії проти України противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу. Водночас, відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території РФ.

Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.



Щодо дій противника на окремих напрямках.

🔻На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил республіки Білорусь до агресії проти України. Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК “Искандер-М”.

🔻На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Так, відзначається виведення з території Київської області на територію республіки Білорусь до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу.

🔻На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

🔻На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію російської федерації.

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

🔻На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має.

Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

🔻На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

🔻На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського за 27 березня:

▪️ Сьогодні знову переконуюся, наскільки ми далеко від російської федерації. Вони там в москві переполошилися через моє інтерв’ю російським журналістам. Коли вже готувалась публікація інтерв’ю, російське цензурне відомство вийшло з погрозами, вимагали відмовитись від публікації розмови. Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати чужу. Вважають себе глобальним гравцем, а самі бояться відносно короткої розмови з журналістами.

▪️ Підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. В десятках міст по всьому світу люди зібрались висловити підтримку нашій державі. Це важливо, бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що не бачать нас з вами.

▪️ Нікому не дамо забути про наші міста. Все більше людей у всьому світі на боці добра, на боці миру. І якщо десь політики розучились слухати власний народ, то ми їх цьому навчимо. Це — основа демократії.

▪️ Дякую нашим людям в Херсоні, Каховці, Славутичі та інших містах, які чинять опір окупантам. Там феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з окупантами, хочу нагадати, що вони (росіяни — ред.) і своїх то кидають, що вони зроблять з чужими зрадниками?

▪️ Попереду новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Є можливість і потреби для очної зустрічі на території Туреччини. Суверенітет та територіальна цілісність України не підлягають обговоренню, чіткі гарантії безпеки для нашої держави — обов’язкові.

▪️ Збройні Сили стримують наступ окупантів, а на окремих частинах роблять кроки вперед. Не втомлююсь дякувати кожному нашому захиснику та захисниці. Підписав наказ про присвоєння 15 військовим звання Героя України, 3 з них- посмертно.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!