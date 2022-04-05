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Бізнесмен зазнав великих збитків через санкції.

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович більше не є серед найбагатших власників спортивних клубів за версією видання Forbes.

Санкції дуже сильно вдарили по статкам російського олігарха. Якщо до 24 лютого його капітал оцінювався у 15 мільярдів доларів, то наразі він становить 6,9.

Абрамович опустився з 12 на 17 місце найбагатших олігархів РФ, а у загальному списку від Forbes він займає 351 місце у списку.

Що стосується Челсі, то усі заборони клубу (продаж квитків на домашні матчі, можливість купувати футболістів та продовжувати контракти) залишилися.