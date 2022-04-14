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Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.

Швидкоплинний чвертьфінальний етап Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо з упевненістю називати склад майбутніх півфінальних пар.

Команди за минулі два дні показали видатну результативність, як для настільки важливою стадії, забивши на вісьмох одразу 13 голів.

Засмутили, хіба що, Атлетіко та Манчестер Сіті, які зіпсували статистику відсутністю голів у дуелі на Ванда Метрополітано (0:0). Із іншого боку — на Енфілді Ліверпуль та Бенфіка (3:3) забили одразу шість голів, а гра між Реалом та Челсі на Сантьяго Бернабеу (3:2) може похизуватися ще й наявністю овертаймів.

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Мейсон Маунт (Челсі) (перший гол в матчі проти Реала);

– Роберто Фірміно (Ліверпуль) (третій гол у ворота Бенфіки);

– Родріго (Реал Мадрид) (перший гол у ворота Челсі);

– Роберт Левандовські (Баварія) (гол у ворота Вільярреала).

Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті.