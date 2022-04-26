Другое

Клуб зіграв поєдинок у спеціальних футболках.

У благодійному поєдинку донецький Шахтар в Турції здобув перемогу над Антальяспором (1:2).

На сам поєдинок клуб вийшов у спеціальних футболках на пам'ять про 215 загиблих українських дітей. На них була зображено рука Валерії Глодан із бейджиком з пологового будинку про народження її доньки Кіри в січні цього року.