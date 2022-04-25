Украина

Функціонер "гірників" категорично заперечує, що Шахтар навіть теоретично може виступати в чемпіонаті країни-окупанта.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в черговий раз заявив, що його команда ніколи не повернеться до українського міста Донецька, поки він перебуває під контролем російських окупантів та терористів.

"З 2014 року ми покинули Донецьк і грали по всій Україні: у Львові, Харкові, Києві. Але увесь цей час у нас була одна мрія – повернутись до Донецька. У нас залишається ця мрія, просто може знадобитись трохи більше часу. Наша країна залишиться єдиною. Це наша мрія, без мрії буде складно продовжувати. Складно жити без рідного міста, тренувальної бази, вболівальників.

Перш за все, ми ніколи не повернемось до Донецька, якщо його контролюватиме РФ. Ми українська команда і гратимемо лише в чемпіонаті України. Ми ніколи не гратимемо в чемпіонаті Росії – це наша основна позиція, і я хотів би це підкреслити", — цитує слова Палкіна BBC.

Нагадаємо, що у наступному благодійному матчі на підтримку України донецький Шахтар зіграє з турецьким Антальяспором. Матч відбудеться сьогодні, 25 квітня, о 20:30, проте його трансляцію заборонила Федерація футболу Туреччини через паралельні матчі турецької Суперліги.