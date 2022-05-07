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Частину кар'єри аргентинський форвард провів у київському Динамо.

Колишній нападник київського Динамо Марко Рубен вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років. Про це повідомляє прес-служба Росаріо Сентраль.

Останні сезони Рубен провів у складі Росаріо Сентраль, за який він провів 261 матч та забив 104 м'ячі. Його остання гра пройде завтра, 8 травня, проти Естудіантеса.

Нагадаємо, Рубен виступав за київське Динамо у 2012 році — на його рахунку 15 матчів та один забитий м'яч. Футболіст віддавався в оренди Евіану, Тігресу та Росаріо Сентраль.

Крім вищевказаних клубів аргентинець частину своєї кар'єри провів у складах Рівер Плейт, Вільярреала та Рекреативо.

Також зазначимо, що раніше своє рішення завершити кар'єру оголосив Бетао — колишній захисник Динамо.