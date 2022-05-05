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Бразилець провів 170 матчів у складі київського Динамо.

Колишній захисник київського Динамо Бетао оголосив про завершення кар'єри у віці 38 років. Про це повідомляє прес-служба Аваї.

Його останнім клубом був бразильський Аваї, до якого він перебрався у 2016 році. За цей час він провів 271 матч.

"Я закінчую цей цикл не меланхолійно, а свідомо, радісно, ​​щасливо, тому що бог дозволив мені вийти далеко за межі того, що дозволяли мої здібності. Я зіграв на найкращих стадіонах світу, у найкращих країнах, проти найкращих гравців, у найкращих чемпіонатах світу. Тому я вважаю свою футбольну кар’єру вдалою", — сказав Бетао.

Наразі Бетао залишається працювати у структурі бразильського клубу, де він став технічним координатором молодіжних команд.

Нагадаємо, Бетао частину своєї кар'єри присвятив київському Динамо, за яке він виступав з 2008 до 2013 року, а також повертався у 2015 році. З "біло-синіми" бразилець виграв УПЛ, Кубок України та Суперкубок країни. На його рахунку 170 поєдинків за киян.

Крім Аваї та Динамо, Бетао захищав кольори Корінтіанса, Сантоса, Понте Прету та Евіана.