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Колектив із Глазго достроково вирішив усі необхідні питання.

Класичне протистояння двох історичних грандів шотландського футболу: Селтіка та Рейнджерс, у боротьбі за чемпіонський титул власної країни цього сезону залишилося за "зелено-білими".

Про це стало відомо одразу після завершення матчів передостаннього туру так званої Групи плей-офф, у рамках якого "кельти" в гостях зіграли внічию проти Данді Юнайтед (1:1), а Рейнджерс у паралельній домашній грі здолав Росс Каунті (4:1).

Одного здобутого балу цілком вистачило Селтіку для того, щоб уже за тур до офіційного завершення змагань вважати себе достроковим чемпіоном країни, що також означає повернення титулу на Селтік Парк, після річної перерви зі звитягою Рейнджерс.

Дистанція між запеклими супротивниками на поточний момент складає чотири очки.

Зауважимо, що "кельти" таким чином здобули десятий титул із 11 останніх випадків.

На завершення сезону команді Анге Потсекоглу ще доведеться зіграти вдома проти Мотервелла, тоді як Рейнджерс гостюватимуть у Гартс.