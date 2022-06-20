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Українець може продовжити кар'єру в ОАЕ.

Півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Сидорчук зацікавив Аль-Айн, головним тренером якого є Сергій Ребров. Про це повідомляє Бомбардир.

Українець має право залишити межи країни, так як він — батько чотирьох дітей. Але невідомо, чи хоче сам Сидорчук змінювати клуб та чемпіонат.

Контракт Сидорчука з Динамо дійсний до літа 2023 року. Портал Тransfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.

Сергій Ребров та Сергій Сидорчук вже працювали разом у 2014-2017 роках, коли фахівець очолював столичний клуб.