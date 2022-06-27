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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 червня.

Завершилася 123 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

Український спецназ виконує диверсії глибоко в російському тилу – The Times.

Україна звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських відносин для українців, що перебувають у Росії.

Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Лідери країн G7 у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

Україна з власної ініціативи і за свій кошт придбала в німецького концерну Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador.

Біля Одеси українська протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети типу "Онікс" — їх випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.

У разі невиконання умов Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Україна не позбудеться цього статусу — Стефанішина.

Якщо Зеленський матиме змогу і вважатиме за необхідне можливість поїхати за межі України, то Велика Британія, очевидно, матиме за честь прийняти його — Джонсон на саміті G7.

"Варварство", "свідома ескалація" і "сигнал лідерам G7": західні політики засудили обстріли Києва російськими військами.

Прем’єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальшу підтримку України на полях саміту G7. Як інформує AFP, Джонсон на зустрічі з Макроном застерігав від згоди на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом вже зараз, оскільки це призведе лише до тривалої нестабільності і зіграє на руку Росії.

Військова розвідка України заявляє, що РФ знову збільшує свою військову присутність у Білорусі, зокрема — військової авіації.

Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька, повідомив голова Донецької ОВА Кириленко.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил російської федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва. За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят.

Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!