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Уругвайський футболіст може продовжити кар'єру у США.

Луїс Суарес розповів, що зараз має багато пропозицій від клубів МЛС.

"Надійшло багато пропозицій з МЛС. Я повинен проаналізувати все. Ринок МЛС дуже складний. Деякі клуби хочуть придбати гравця, але у них немає місць, тому угода може бути відкладена на січень. Інші клуби хочуть бачити мене у себе зараз, але я повинен оцінити їхні спортивні здібності.

Я ні перед ким не зачиняю двері, ладен вислухати всі пропозиції. Але якщо якісь клуби МЛС не проходять у плей-офф, вони завершують сезон у перший тиждень жовтня, а мені це невигідно. У такому разі моя ігрова практика завершиться за місяць до чемпіонату світу, а це погано для мене", — наводить слова Суареса Goal.com.

Минулого сезону Суарес провів 45 матчів за Атлетіко, у яких забив 13 голів і віддав три ассисти.