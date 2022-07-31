Олімпіакос намагається орендувати Умтіті

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Футболіст все ж може залишити Барселону.

Грецький Олімпіакос бажає підписати захисника Барселони Самуеля Умтіті. Про це повідомляє ESPN.

Вже відомо, що в Барселоні не розраховують на цього футболіста. Він нещодавно їздив на перегляд у Ренн, але не пройшов там медогляд.

Олімпіакос наступного тижня зв'яжиться з керівництвом Барселони та зробить спробу оренди досвідченого центрбека.