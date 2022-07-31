Олімпіакос намагається орендувати Умтіті

Футболіст все ж може залишити Барселону.
Самуель Умтіті, Getty Images
31 липня 2022, 15:58
Грецький Олімпіакос бажає підписати захисника Барселони Самуеля Умтіті. Про це повідомляє ESPN.
Вже відомо, що в Барселоні не розраховують на цього футболіста. Він нещодавно їздив на перегляд у Ренн, але не пройшов там медогляд.
Олімпіакос наступного тижня зв'яжиться з керівництвом Барселони та зробить спробу оренди досвідченого центрбека.
Нагадаємо, що захисник приєднався до Барселони за 25 мільйонів євро у 2016 році. Його зарплата становить приблизно 18-20 мільйонів євро на рік.
Минулого сезону Умтіті провів лише один матч у Ла Лізі за Барселону.