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    31 липня 2022, 15:58

    Олімпіакос намагається орендувати Умтіті

    Футболіст все ж може залишити Барселону.

    Самуель Умтіті, Getty Images
    Самуель Умтіті, Getty Images 31 липня 2022, 15:58

    Грецький Олімпіакос бажає підписати захисника Барселони Самуеля Умтіті. Про це повідомляє ESPN.

    Вже відомо, що в Барселоні не розраховують на цього футболіста. Він нещодавно їздив на перегляд у Ренн, але не пройшов там медогляд.

    Олімпіакос наступного тижня зв'яжиться з керівництвом Барселони та зробить спробу оренди досвідченого центрбека.

    Нагадаємо, що захисник приєднався до Барселони за 25 мільйонів євро у 2016 році. Його зарплата становить приблизно 18-20 мільйонів євро на рік.

    Минулого сезону Умтіті провів лише один матч у Ла Лізі за Барселону.

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