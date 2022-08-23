Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 серпня.
Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 22 серпня:
Шахтар продовжує працювати над посиленням складу. Клуб підписав двох відомих українському вболівальнику гравців.
Така сама ситуація і в Манчестер Юнайтед, який женеться за Антоні і представив Каземіро.
Срна "поховав" Росію, яка 24 лютого 2022 року без оголошення війни напала на територію суверенної України.
А легенда українського футболу, володар Золотого м'яча Андрій Шевченко отримав нагороду.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.