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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 22 серпня:

Шахтар продовжує працювати над посиленням складу. Клуб підписав двох відомих українському вболівальнику гравців.

Така сама ситуація і в Манчестер Юнайтед, який женеться за Антоні і представив Каземіро.

Срна "поховав" Росію, яка 24 лютого 2022 року без оголошення війни напала на територію суверенної України.

А легенда українського футболу, володар Золотого м'яча Андрій Шевченко отримав нагороду.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.