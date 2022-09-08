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Група компаній FAVBET продовжує підтримувати Збройні сили України.

Третього вересня група компаній FAVBET відзначила 23 роки видовищної гри, неймовірних історій та гучних перемог. Це був довгий шлях, однак у компанії переконані, що їхня найбільша перемога ще тільки попереду. І це — перемога України, на користь якої зараз працює більша частина співробітників.

Саме тому у FAVBET вирішили, що найкращим подарунком до свого Дня народження стане подарунок тим, хто кожного дня наближає перемогу — українським воїнам. Так з’явилась ідея благодійного збору на 23 дрони для кількох підрозділів ЗСУ, що зараз перебувають на передовій.

Збір проходив 2 тижні, за які фавбетівці перерахували на благодійний рахунок проєкту близьку 240 тисяч гривень. Решту суми закупівлі FAVBET виділив з власного бюджету. Придбанням та доставкою квадрокоптерів опікується команда благодійного фонду FAVBET Foundation.

"Все, чого компанія змогла досягти за 23 роки діяльності, було результатом спільної роботи, і цим збором ми ще раз доводимо, що залишаємось єдиним цілим попри будь-які виклики. Водночас це й відлуння настроїв всієї команди, але більшість наших працівників сьогодні тим чи іншим чином залучені у наближенні перемоги", — керівник HR-департаменту FAVBET Сергій Кошиль.

За словами HR-директора, співробітники FAVBET з перших днів вторгнення протистоять російській агресії та залучаються до гуманітарних проєктів. Частина з них пішла служити до ТРО або ЗСУ, більшість — займається збором коштів, волонтерською діяльністю та бере участь в роботі FAVBET Foundation, 95% проєктів якого зараз переорієнтовано на допомогу країні та армії.

Багато важливих проєктів групи компаній FAVBET було реалізовано за ініціативи самих співробітників. Такими були цифрові рішення для армії, сервіси для блокування Telegram-каналів, сайт для пошуку зниклих та евакуйованих українців, а також платформа Big Balls на підтримку президентського фонду United24.

Не залишаються осторонь і фавбетівці, які були змушені виїхати з країни. Так, наприклад, у хорватському Загребі працівники компанії спільно з Favbet Foundation організували Центр допомоги переселенцям, де викладають англійську та хорватську, пропонують щоденні заняття з кількох шкільних предметів для дітей, а також надають юридичну та психологічну допомогу.

Загалом, до активної волонтерської роботи приєднався кожен 3-й працівник FAVBET. Частина з них взяли в руки зброю та захищають нашу країну у лавах Збройних сил України та територіальної оборони. Компанія надає військове спорядження, необмежену відпустку та фінансову підтримку підрозділам, у яких служать співробітники, а офіси групи компаній працюють як гуманітарні хаби, через які допомога відправляється у різні куточки України.