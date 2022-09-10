Другое

Відомий журнал про бізнес оцінив статки клубів Європи.

Кожного року відоме фінансове видання Forbes робить оцінку фінансового стану спортивних організацій, зокрема складаючи при цьому відповідний рейтинг заможності найбільших клубів.

У 2022 фінансовому році, який поступово добігає завершення, мадридський Реал дістався 13 сходинки в загальному рейтингу заможності світу спорту зі статками 5,02 млрд євро, відповідно ставши лідером серед представників футболу.

Трохи позаду "вершкових" розташувалась каталонська Барселона, проєкт якої оцінили в 4,92 млрд євро, тоді як трійку футбольних лідерів замкнув англійський Манчестер Юнайтед (4,53 млрд євро).

Якщо подивитись на підсумкову таблицю під ширшим кутом, то можна додати до п’ятірки лідерів за заможністю серед клубів також і англійський Ліверпуль (4,38 млрд євро) та мюнхенську Баварію (3,15 млрд євро).

Переважну частину загального спортивного рейтингу при цьому складають франшизи з NFL та NBA.