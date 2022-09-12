Український нападник отримав високу оцінку за свій виступ.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК БРЮГГЕ
12 вересня 2022, 13:57
Роман Яремчук потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Бельгії.
У восьмому турі 26-річний футболіст у матчі проти Серен Юнайтед відзначився двома результативними передачами, а Брюгге переміг – 2:0.
Портал SofaScore оцінив виступ Яремчука у 7,8 балів.
Нагадаємо, що українець перейшов із Бенфіки у Брюгге цього літа. На даний момент Яремчук провів три гри за Брюгге, в яких записав на свій рахунок один гол і два асисти сумарно.