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Голкіпер Челсі має проблеми з відновленням після травми.

Лондонський Челсі був змушений пропустити останні два тури англійської Прем’єр-ліги (матчі проти Фулгема та Ліверпуля) через траурні заходи, пов’язані зі смертю Королеви Англії Єлизавети II, тож уболівальники клубу не мали змоги дізнатись про актуальний стан здоров’я воротаря Едуара Менді, який отримав пошкодження коліна ще перед матчем проти хорватського Динамо Загреб у Лізі чемпіонів УЄФА (0:1).

30-річний виконавець на цьому тлі був викликаний до збірної Сенегалу, у складі якої мав узяти участь у товариських матчах проти Болівії та Ірану, однак, як повідомляє британська преса, залишив розташування національної команди через незаліковане пошкодження.

Незважаючи на це, Менді хоче повернутись до гри вже на матч проти Крістал Пелес, який відбудеться одразу після завершення міжнародної павзи.

Варто нагадати, що наразі Сенегал у якості переможця Кубка африканський націй готується до зустрічей із Нідерландами, Катаром та Еквадором на груповому етапі чемпіонату світу-2022.