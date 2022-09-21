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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску разом із коментатором прийдешніх матчів збірної України Андрієм Столярчуком ми поділимося своїми очікуваннями перед майбутніми поєдинками нашої національної команди в Лізі Націй.

Також ми обговоримо всі кадрові проблеми колективу Олександра Петракова, а також зробимо свої прогнози на стартовий склад проти шотландців.

Усе, що потрібно знати перед поверненням нашої Першої команди — у новій рубриці проєкту "Будемо розбиратися".