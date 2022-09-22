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Клуби з Європи та Америки зможуть зійтись у битві та трофей.

Європейський футбольний союз обмірковує ідею організації турніру, де зійдуться клуби з Європи та представник МЛС.

Ці поєдинки мають замінити Суперкубок УЄФА, у якому грають переможець Ліги чемпіонів та переможець Ліги Європи.

Це буде фінал-чотирьох. Європу представлятимуть переможці Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Сполучені Штати висунуть одну, четверту команду.

Ця ідея відкриття турніру на заміну Суперкубку з 2024 року набирає популярності як засіб збільшення прибутку для європейського футболу. Основним вкладником фінансів має стати Ліга МЛС.

Подальші обговорення мають відбутися на генеральній асамблеї Асоціації європейських клубів у Стамбулі в четвер і п’ятницю.