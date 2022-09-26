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Пропонуємо вашій увазі список тих, кого ненавидять футбольні фанати.

Усі футбольні інстацнії намагаються розвивати гру номер один з погляду проекту, який об'єднує людей, бореться з різноманітною дискримінацією, а також переслідує дух чесного суперництва.

Однак досить часто відбувається так, що футболісти своїми успішними чи провальними виступами, а також поведінкою на полі чи за його межами викликають ненависть шанувальників футболу.

Порятунок від Луїса Суареса у матчі чемпіонату світу проти Гани увійшов до історії. Тільки для уругвайців він — герой, а для ганців — один із найненависніших гравців сучасності. Луїс уже слабо помітний на футбольній карті світу, але не згадати його не можна.

Пропонуємо до вашої уваги десятку найненависніших футболістів, які є у футболі на даний момент.

Кріштіану Роналду

Коли ти довгий час перебуваєш на вершині футбольного Олімпу, то складно не стати об'єктом ненависті фанатів, які вболівають за інші команди та фанатіють від іншого гравця. До того ж у разі португальця є й інші об'єктивні фактори, через які до нього проявляється ненависть. Ні для кого не секрет, що Роналду дуже часто випрошує одинадцятиметрові удари.

Для когось Кріштіану об'єкт хейту через велике его, яке підігрівається чутками в пресі. Форвард хоче бути головною зіркою кожної команди, а також стежить за своєю зовнішністю, що викликає багато невдоволення приземлених фанатів гри №1.

Важко судити наскільки правдивою є інформація, яка подається в пресі, але для репутації Роналду вона має згубні наслідки. Португалець також потрапляв у скандал із зґвалтуванням, через що до нього була прикута велика увага. Певною мірою йому шкодять і висловлювання сестри, яка досить завзято захищає Кріштіану в пресі.

Ліонель Мессі

У Ліонеля Мессі схожа з Кріштіану Роналду ситуація, проте він не настільки егоїстичний на полі. У його випадку найбільшу вагу мають закулісні історії. Аргентинця якийсь час звинувачували в тому, що він вимагав від Барселону величезну зарплату для продовження контракту, а потім не хотів знижувати свої апетити у складний для клубу час. У результаті Ліонель несподівано залишив Барселону, в якій провів так багато років.

Зрозуміло, що керівництву не можна було показувати те, що трапилося, як свою помилку, інакше б фанати просто не пробачили це. У будь-якому випадку, як все було насправді, ми дізнаємося лише згодом.

Багато хто вважає, що Ліонель Мессі часто втручався у Барселоні у вибір нового головного тренера, десь впливав на ігровий стиль команди. У збірній Аргентини всі знають, що в команді не буде Мауро Ікарді, поки в ній є Лео. У Парі Сен-Жермен Мауро теж практично не отримував ігрової практики. Негатив Лео до Ікарді пов'язаний з тим, що Мауро увів дружину у Максі Лопеса, який у добрих стосунках із Мессі.

Під час матчів з боку аргентинця часом можна спостерігати певну зверхність на адресу опонентів, але й Лео можна зрозуміти — його часто б'ють по ногах на полі, у кожного бувають зриви.

Неймар

Неймар лише віддалено пов'язаний з футбольним Олімпом, а тому все ж таки отримує більше хейту, ніж фанатського кохання. У сучасному футболі мало кому подобаються симуляції, а також скандальна поведінка за межами поля.

Крім ненависті фанатів через часті випадки падіння на газон, коли здавалося, що футболіст цілком може встояти, великий негатив бразилець викликав своїм переходом у Парі Сен-Жермен. Тоді Барселона показувала чудові результати, але Неймару хотілося вийти з тіні Лео Мессі. У підсумку футбольний світ отримав найдорожчий трансфер — за 222 мільйони євро, що підірвало ринок, а фанати вкрай болісно ставляться до дорогих трансферів.

Як і Роналду, Неймара звинувачували у зґвалтуванні, але все зійшлося до того, що дівчина отримала звинувачення у вимаганні.

Після поразки Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів від Манчестер Юнайтед бразилець в істериці намагався прорватися до суддівських кімнат та й загалом агресивно поводився на трибунах.

Щоб зрозуміти рівень "кохання" до Неймара, достатньо зрозуміти, що фанати Барселони співали "Смерть Неймару" під час матчу з ПСЖ.

Пепе

В останні роки Пепе трохи зник з поля зору в чемпіонаті Португалії, але він був справді одним з найненависніших футболістів свого часу. Португальський захисник не поважав на полі ні супротивників, ні арбітрів, ні ворожих фанів. Безумовно, у його діях був якийсь шарм, який часом захоплював, але загалом це було справжнє хуліганство.

Пепе жодного разу грав вкрай грубо та провокаційно. У парі з Жозе Моуріньйо, який тренував Реал на піку кар'єри захисника, це було вибухове комбо. Матчі проти Барселони на той час були справжнім шоу.

Португальський захисник був і є нагадуванням того олдскульного футболу, в який багато хто закохався в період виступів Роя Кіна, але поступово гра прогресує і, ймовірно, таке більше не буде комусь подобатися.

Маріо Балотеллі

Куди ж у такому списку без опального італійського форварда? Такі футболісти балансують на межі між коханням та ненавистю. Деколи витівки Балотеллі викликають посмішку, але, загалом, з таким гравцем рідко хочуть працювати тренера, а тому Маріо втратив свій безумовно величезний талант і останні роки проводив у Туреччині, а зараз перебрався до Швейцарії.

І справа не просто в тому, що Балотеллі захотів отримувати премію годинниками і сиром. Буквально напередодні переходу він мало не побився зі своїм головним тренером Вінченцо Монтеллою. Дивно, але той матч команда виграла, а тому, в чому могла бути причина сварки, — незрозуміло.

До того ж це абсолютно не разовий випадок. Раніше Маріо Балотеллі побився з Роберто Манчіні на тренуванні Манчестер Сіті. Якщо футболіст дозволяє собі таке по відношенню до тренерів, то як він поводиться в житті?

Ешлі Янг

Ешлі Янг більшу частину своєї кар'єри провів у АПЛ у двох клубах — в Астон Віллі та Манчестер Юнайтед. Англійський півзахисник завжди викладався на максимум у матчах, а також був готовий вступитись за партнерів. Як правило, такі гравці потрапляють у центр уваги та викликають ненависть з боку ворогуючих таборів. А вже недоброзичливців у Манчестер Юнайтед та Астон Вілли завжди достатньо.

Також не можна пройти стороною спроби за допомогою симуляцій заробити одинадцятиметровий удар з боку Ешлі Янга. Англійський півзахисник часто грішив подібними, як і картинними падіннями після зіткнень із опонентами. В Англії таке точно не люблять.

Рахім Стерлінг

Рахім Стерлінг багато років поспіль — одна з головних дійових осіб англійської Прем'єр-ліги. Турнір привертає величезну увагу з усього світу, а тому "злочини" головного "дайвера" ліги просто не можуть залишитися непоміченими. Рахім багато разів попадався на спробах обдурити арбітра, але останнім часом у нього це виходить дедалі рідше.

Величезний шквал негативу англієць отримав під час минулого чемпіонату Європи, коли заробив пенальті для збірної Англії у матчі проти Данії. Падіння вінгера викликало величезні питання та сумніви. До того ж, збірна Данії під час турніру закохала майже всіх нейтральних фанатів, а тому мала багато симпатій. І всі, хто співпереживав данцям, були вкрай злі до Стерлінга.

Серхіо Рамос

Серхіо Рамос — у минулому багаторічний лідер та капітан Реала та збірної Іспанії. Саме в той період він встиг здобути "кохання" ворожих фанатів. Тут усе просто – Рамос був готовий піти на все, щоб його команда перемогла. Іспанський захисник часом грав брудно, багато сперечався з арбітрами та провокував опонентів — це викликало ненависть фанатів.

Втім, Серхіо Рамос був вкрай успішним — саме таке часто викликає підвищений негатив від недоброзичливців. Одним із пам'ятних моментів з точки зору ненависті інших у кар'єрі захисника був фол на Мохаммеді Салаху у фіналі Ліги чемпіонів. Єгиптянин має величезну армію шанувальників, яка з'їлася на захисника. Та й не варто забувати, що за підсумками того вечора Рамос отримав черговий кубок Ліги чемпіонів.

Дієго Коста

Дієго Коста трохи зник з радарів європейського футболу, але зовсім недавно повернувся до англійської Прем'єр-ліги — до Вулвергемптона. Тепер іспанський форвард бразильського походження зможе нагадати про себе широкому загалу. Дієго Коста залишив яскравий слід у Челсі, де вважався одним із найбрудніших гравців ліги.

Після цього Дієго Коста мав період в Атлетико, який, здається, ідеально підходив йому за стилем гри. Його спільна робота з Дієго Сімеоне була дуже органічною. Стиль гри "матрацників" та Дієго Кости відмінно поєднувався, а тому форвард там по-справжньому розквітнув. У таких випадках часто кажуть "краще, щоб він грав за мою команду, аніж грати проти нього".

Лоріс Каріус

Приклад німецького голкіпера — один із найсумніших у футболі. Під час переходу до Ліверпуля Каріус, ймовірно, думав, що Юрген Клопп зможе розкрити його талант, а сам гравець залишить свій слід в історії "червоних". Проте сталося лише друга частина. Юрген Клопп справді привів команду до вершини, але київський вечір залишиться кошмаром для Каріуса до кінця життя.

Лоріс отримав місце у стартовому складі на вирішальний матч турніру, але пропустив два безглузді голи, через що здобув ненависть фанатів Ліверпуля по всьому світу. Якоюсь мірою німця шкода. На щастя, Ліверпуль виграв "вухатий кубок" трохи пізніше, інакше загрози смерті та побажання всього найгіршого могли б стати невід'ємною частиною життя гравця. До речі, він, здається, так і не відійшов від того, що сталося.

Пишіть свої варіанти діючих гравців, які отримують велику кількість негативу та хейту від футбольних вболівальників.