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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску ми розповімо про "вірменський погром", який влаштувала збірна Україна в Єревані, чергове диво угорців, офіційне прощання англійців з елітою європейського футболу, а також безпрограшну ходу Нідерландів у Лізі А.

Окрім того, спрогнозуємо, як пройдуть заключні поєдинки цьогорічного розіграшу Ліги Націй, зокрема, і вирішальне протистояння збірних України та Шотландії.

Про все це та багато чого іншого в черговому випуску рубрики "Міжнародна пауза".

Пропонуємо відео вашій увазі:

Нагадаємо. що на Football.ua доступний минулий випуск, де обговорювали провал нашої збірної у матчі проти Шотландії, впевнену перемогу збірної Франції та прев'ю майбутніх матчів збірних в рамках Ліги Націй.