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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 вересня.

Завершилася 218 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю, 30 вересня.

- Президент російської федерації владімір путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

- В Україні було ліквідовано командира російського ПВК "Вагнер" — 41-річного окупанта Олексія Нагіна. Раніше він приймав участь в інших загарбницьких війнах росії — у Чечні, Грузії, Сирії та Лівії.

- У США заявили, що вважають, що ризик тактичного ядерного удару росії по Україні найвищий з дня повномасштабного вторгнення 24 лютого. Проте він досі є малоймовірним.

- У ГУР Міноборони оцінили загрозу застосування російською державою-терористом тактичної ядерної зброї в Україні як "дуже високу".

- Як стало відомо зі слів Олексія Резнікова, NASAMS і IRIS-T ще немає в Україні, тому що українські військові проходять на них навчання.

- З'явилася інформація, що Південна Корея через чеські фірми направить Україні пакет військової допомоги на загальну суму 3 мілльярди. Зокрема, нашій державі будуть надані ЗРК Shingung і велика кількість артилерійських снарядів. Скоріш за все, доставку оплачуватиме США.

- Сейм Польщі закликав усі країни Європейського союзу припинити видавати візи громадянам рф.

- Стало відомо, що Фінляндія з 30 вересня не пропускатиме росіян, які їдуть до інших країн Шенгену до своїх родичів.

- У Чорногорії було затримано одразу 7 людей за підозрою в роботі на російську розвідку.

- Стало відомо, що Естонія з 1 січня 2023 року офіційно заборонить імпортувати російський газ.

- Всю Україну вразило фото і відео пса на ім'я Крим. Коли він був маленьким щеням, його вивезли з окупованого росіянами півострова. Після прильоту російської ракети по Дніпру, який стався минулої ночі, він був позбавлений господарів. Загинула вся родина, у тому числі двоє дітей 8 і 12 років — брат і сестра...

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу противник завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них — Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також, в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі Сеньківки Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Соснівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічна, Грушівка, Сенькове та Оскіл;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка;

на Запорізькому напрямку – Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгине, Лимани, Правдине та Мирне.

Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана «місцева влада» проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Звернення президента України Володимира Зеленського:



"Россия не получит новую территорию Украины.

Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны.

Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям.

Это еще можно остановить.

Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни.

Вашей жизни, граждане России.

Завтра – ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним кроком, який наблизить нас до безпеки та миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців.

Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення.

Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!