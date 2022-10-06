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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть досі є сенсаційні лідери накшталт бельгійського Брюгге, австрійського Зальцбурга чи лісабонського Спортінга в квартетах B, E та D відповідно.

Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця другого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Анхель Ді Марія (Ювентус) / 3 асисти проти ізраїльського Маккабі Хайфа (3:1);

– Джуд Беллінгем (Боруссія Д) / гол + асист проти андалузької Севільї (4:1);

– Андре Сілва (РБ Лейпциг) / 2 голи у ворота шотландського Селтіка (3:1);

– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / гол проти амстердамського Аякса (6:1);

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.