Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Анхель Ді Марія, Getty Images
06 жовтня 2022, 10:24
Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть досі є сенсаційні лідери накшталт бельгійського Брюгге, австрійського Зальцбурга чи лісабонського Спортінга в квартетах B, E та D відповідно.
Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця другого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Анхель Ді Марія (Ювентус) / 3 асисти проти ізраїльського Маккабі Хайфа (3:1);
– Джуд Беллінгем (Боруссія Д) / гол + асист проти андалузької Севільї (4:1);
– Андре Сілва (РБ Лейпциг) / 2 голи у ворота шотландського Селтіка (3:1);
– Джованні Ді Лоренцо (Наполі) / гол проти амстердамського Аякса (6:1);
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.