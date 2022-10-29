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Керманич Ліверпуля прокоментував ставлення власних футболістів до наближення початку міжнародного турніру.

Голкіпер Аліссон, захисники Вірджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, півзахисники Фабіньо, Джордан Гендерсон та нападники Роберто Фірміно й Дарвін Нуньєс наразі є кандидатами на поїздку до Катару від англійського Ліверпуля, де вже менш аніж за місяць розпочнеться чемпіонат світу-2022.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні чергового вікенду з матчами національної першості прокоментував настрій команди стосовно майбутнього турніру.

"Якщо бути інакшим по-вашому означає бути кращим, тоді так, Ліверпуль буде інакшим. Звісно, ми будемо тренуватись під час мундіалю, і, так, у нас повернуться до обойми певні гравці, але це також залежатиме й від того, як саме збірники повернуться з Чемпіонату світу. Щодо цього я взагалі наразі не маю жодних передбачень.

Якщо всі вони повернуться з чемпіонату світу здоровими або якщо вони всі залишать його разом зі своїми збірними раніше, зроблять перерву, а потім зможуть тренуватись із нами протягом трьох із половиною тижнів, це буде абсолютно чудово. Але є ще багато цих "якщо".

У складі моєї команди немає жодного мого гравця, який би мав собі на думці: "О, треба бути обережнішим, бо можу не поїхати до Катару", тому що гравці, яких я знаю, і гравці моєї команди зокрема, віддані справі на 1000%. У той самий час, гравці, які думають про чемпіонат світу, ризикують отримати травму", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє проти Лідса 29 жовтня, о 21:45.