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До вашої уваги — нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо Розбиратись" ми розповімо про розклади у групах С і D напередодні мундіалю у Катарі.

Мессі має всі шанси підкорити останній трофей на шляху до абсолютної величі. Мексика з Польщею боротимуться за вихід з групи, в той час як Саудівська Аравія займатиметься туризмом.

Австралія ностальгує за славним минулим, а Данія готова дивувати та підкоряти світ. Збірна Франції стикається з проблемами, але схоже в такій групі "ле бльо" під силу здолати "прокляття чемпіонів світу".

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.