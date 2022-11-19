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До вашої уваги результати сьогоднішніх контрольних матчів.

Сьогодні, 19 листопада, відбулося кілька товариських матчів серед національних команд.

У першій грі збірна Кот-д'Івуару поступилася Буркіна-Фасо з рахунком 1:2. У складі переможців голами відзначилися Уаттара та Тапсоба, а у івуарійців – Ібрагім Сангаре.

Буркіна-Фасо — Кот-д'Івуар 2:1

Голи: Уаттара, 11, Тапсоба, 42 (з пенальті) — І. Сангаре, 20.

У другій грі Туреччина здобула перемогу над Чехією з рахунком 2:1. У складі турків забили Унал та Чалханоглу, яким асистував Ундер. У чехів вистрілив Черни.

Туреччина — Чехія 2:1

Голи: Унал, 31, Чалханоглу, 70 — Черни, 56.

У третій зустрічі збірна Албанії розібралася з національною командою Вірменії, забивши два м'ячі, авторами яких стали Скука і Аслані.

Албанія — Вірменія 2:0

Голи: Скука, 28, Аслані, 64 (з пенальті).

Насамкінець Швеція обіграла Алжир з рахунком 2:0. Вже на 34 хвилині алжирці залишилися у меншості після вилучення Бенсебаїні за другу жовту картку. Перед самою перервою Форсберг реалізував пенальті, а успіх на початку другого тайму підкріпив Классон.

Швеція — Алжир 2:0

Голи: Форсберг, 45+3 (з пенальті), Классон, 47.