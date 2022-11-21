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Клуб із Глазго розпрощався з ван Бронкхорстом.

Шотландський Рейнджерс розпрощався з 47-річним нідерландським наставником Джованні ван Бронкхорстом.

За рік роботи у Глазго спеціаліст виграв Кубок Шотландії, вивів клуб до п'ятого в історії єврофіналу (у вирішальному матчі ЛЄ Рейнджерс по пенальті поступився Айнтрахту), проте встановив антирекорд у групі Ліги чемпіонів.

"Я хочу подякувати Джіо за наполегливу роботу, яку він доклав протягом останніх 12 місяців, і особливо за досягнення, пов’язані з виведенням клубу у фінал Ліги Європи та перемогою в Кубку Шотландії минулого сезону.

На жаль, нещодавні результати не виправдали ні наших, ні очікувань Джіо, і ми прийняли це важке рішення сьогодні. Усі в Рейнджерсі бажають Джіо успіхів у майбутньому" — сказав голова правління "світло-синіх" Дуглас Парк.

Також клуб у своїй заяві повідомляє, що наразі тривають пошуки нового тренера.