Другое

37-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у Європі.

Кріштіану Роналду не перейде до Аль-Насру, повідомляє журналіст Педру Сепульведа

За його інформацією, 37-річний футболіст має намір продовжити кар'єру у європейському чемпіонаті. Гроші його не цікавлять.

Роналду шукає ідеальний проект, щоб продовжити виступи на найвищому рівні. Його пріоритет — клуб, який боротиметься за перемогу в Лізі чемпіонів.

Окрім того, Роналду вважає, що грати в Азії — не для нього.

Нагадаємо, що Роналду перебуває у статусі вільного агента після того, як дав скандальне інтерв'ю, де розкритикував Манчестер Юнайтед, включаючи головного тренера та керівництво клубу.

Цього сезону португалець провів 16 матчів за Манчестер Юнайтед і забив 3 голи за 2 результативних передач.