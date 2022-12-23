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Ваут прокоментував поведінку Ліонеля.

Після чемпіонат світу ще не минуло й тижня, а клуби готуються до повернення своїх чемпіонатів. Оскільки сезон унікальний, неможливо сказати, як емоційні витрати від турніру вплинуть на другу половину клубного сезону.

Мало які матчі на чемпіонаті світу викликали більше емоцій, ніж чвертьфінальна перемога Аргентини над Нідерландами. Антоніо Матеу Лаос роздав 17 жовтих карток за вогняні 120 хвилин і пенальті.

Відомо, що напруженість після матчу все ще була високою, що призвело до знаменитого спалаху Ліонеля Мессі на Вута Вегхорста в мікс-зоні, сказавши: "На що ти дивишся, дурень?"

Після товариського матчу з Бешикташем Вегхорст вперше висловився на цю тему.

"Я хотів віддати йому шану після гри, але він не погодився.

Що ж, я сприймаю це як приємний комплімент, що він тепер знає моє ім’я. Це означає, що я зробив щось правильно".

"Я бився проти Мессі, і між нами були деякі моменти. Думаю, ми їх здивували. Але я його дуже поважаю, він найкращий або один з найкращих гравців в історії".

Два голи Вегхорста, зокрема після стандартного другого голу, вписані в іконографію мундіалів.

Світ побачив на мундіалі іншого Ліонеля Мессі. Капітан збірної Аргентини був готовий висловлювати всі свої емоції протягом усього турніру, запалюючи себе та інших.