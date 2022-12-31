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Давайте всі разом побажаємо всім нашим захисникам повернутися додому з перемогою.

Щороку виходило так, що ми розпочинали привітання зі слів "рік традиційно видався не простим". Хто б міг подумати, що все до цього — мало не рай. Справжній жах трапився якраз у 2022 році, коли наші неадекватні сусіди розв'язали на нашій землі повномасштабну війну. Ці недолюди розраховували розправитись з Україною за лічені дні, але вони помилилися. Припустилися фатальної помилки, яка має призвести до повного краху російської імперії, адже добро завжди перемагає зло. І сьогодні хочеться поговорити про добро.

Які тут можуть бути побажання? Усі ми мріємо лише про одне — перемогу нашої країни у цій несправедливій війні. Давайте всі разом побажаємо всім нашим захисникам повернутися додому з перемогою. Зараз це єдине, що справді важливо. А всім вам, наші дорогі читачі, ми від імені всієї редакції бажаємо простого людського щастя. Та давайте хоча б спробуємо залишити всі жахи 2022 року позаду.

Незважаючи на все це, ми не можемо залишити вас без наших традиційних побажань. Поїхали!

Бажаємо вам:

- Дивуйте близьких та друзів, як дивував Шахтар у Лізі чемпіонів;

- Лишайтеся в першу чергу людьми, а не як Джані Інфантіно;

- Згадуйте про найкращі моменти з теплотою, як Зінченко про Арсенал у своєму дитинстві;

- Танцюйте, ніби вас ніхто не бачить — особливо Тоні Кроос;

- Будьте рішучі, дійте відразу, щоб не вийшло як в МЮ із Коді Гакпо;

- Думайте про майбутнє, щоб не вийшло як у Кріштіану з його інтерв'ю;

- Не бійтеся чогось нового наступного року, адже навіть чемпіонат світу провели посеред сезону;

- Міцного здоров'я та великих досягнень, як у Іньякі Вільямса в Ла Лізі;

- Викреслюйте зі свого життя все найгірше — саме так, як викреслили толіка тимощука з історії українського футболу;

- Будьте стійкими та терплячими, як Ерік тен Гаг по відношенню до Роналду;

- Ніколи не здавайтесь, як Реал весною у Лізі чемпіонів;

- Нехай поразки від андердогів, на кшталт саудитів, тільки підштовхують вас до реальних звершень.

- Будьте вибагливими, але не настільки, як Шахтар.

- Не помиляйтеся, як журналістка, що звинувати Тоні Крооса в невдачах Німеччини.

- Бажаємо вам прориву в новому році, як у Марокко;

- Відпочивайте на повну та при цьому гарно заробляйте, як Еден Азар в Реалі чи Філ Джонс в МЮ;

- Вірте у свою команду до останнього, адже навіть у найголовнішого аутсайдера більше шансів, ніж у русні під Чорнобаївкою.

- Бажаємо вам відвідати у 2023 році матч збірної Украіни. Звісно, на Донбас Арені.

- Не помічайте перепон у новому році, як ракети ЗСУ на шляху до рогозіна.

- Будьте завжди номером один, як Football.ua у рейтингу українських спортивних сайтів.

Бажаємо Динамо підписати забивного ФОРВАРДА. Хоча ні, забудьмо, це марна справа. Краще побажаємо футбольним клубам Севастополь, Краснодар та Ростов повернутися до рідної гавані, а Зеніту — не загубитися у чемпіонаті Фінляндії.

На жаль, наприкінці 2022 року з життя пішов король футболу Пеле. Після смерті Марадони легендарний бразилець дав коментар, у якому висловив упевненість, що одного разу вони разом зіграють у футбол на небесах. Так ось ми бажаємо всім російським військовим, які чинили злочини проти нашої країни або планують їх чинити, якнайшвидше опинитися на стадіоні та подивитися матч Пеле та Марадони.

Хоча, і тут є проблема. Такого стадіону, щоб вмістити всіх "хороших русских", ще немає, адже росія на цій війні втратила вже більше 100 000 осіб. Ось по ходу діла народилося ще одне побажання. Бажаємо, щоб у 2023 році збудували такий стадіон, який вмістить усіх "хороших русских".

Та насамкінець бажаємо всім нам якнайшвидше дочекатися того самого гола Аарона Ремзі, після якого зрадіє вся Україна.

З Новим роком, друзі!

P.S. Не забудьте привітати один одного у коментарях та не соромтеся флудити саме тут.