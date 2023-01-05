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Легендарний бразилець висловився щодо роботи Гарсії.

Легендарний бразилець Жуніньо Пернамбукано назвав головного тренера Ан-Насра Руді Гарсію "найгіршою людиною, яку він коли-небудь знав за свою футбольну кар'єру".

"Руді Гарсія — холодна людина. Він нікому недовіряє, невпевнений у собі. Він намагається нав'язати іншим відчуття страху. Мій досвід спілкування з Руді Гарсією був жахливим.

Він найгірший персонаж, якого я знав за всю свою футбольну кар’єру. Він намагатиметься бути другом Роналду і робитиме для цього все можливе.

Бути другом Кріштіану Роналду буде його мрією. Руді не дбає про успіх команди чи гармонію в роздягальні. Для нього важливо, щоб він був у центрі уваги, незалежно від результатів.

Кріштіану Роналду — один із найвидатніших в історії футболу, легенда, і Руді це знає", — сказав Жуніньо.

Пернамбукано та Гарсія працювали разом у Ліоні до 2021 року, коли іспанець залишив посаду головного тренера.