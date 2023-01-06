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Завершився поєдинок 12 раунду чемпіонату Саудівської Аравії.

У рамках 12 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у домашньому матчі переграв Ат-Таї (2:0).

Це мав бути дебютний поєдинок для новачка Ан-Насра Кріштіану Роналду, але через неможливість зіграти він на поле не вийшов.

Проте португалець дивився гру з VIP-ложі. Він захоплювався грою за свого нового друга бразильця Андерсона Таліски, який оформив дубль. На тренуваннях він більшість часу спілкується з цим вінгером.

👏 Talisca attı. Cristiano Ronaldo ayakta alkışladı.pic.twitter.com/NVnfn4Tanz — Sabah Spor (@sabahspor) January 6, 2023

Ан-Наср завдяки перемозі втримав першу сходинку у чемпіонаті. Наступна гра відбудеться 14 січня проти Аш-Шабаб.