А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди.

Ми з вами це забезпечуємо. Підписав сьогодні укази про запровадження в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста.

Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!