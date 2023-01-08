До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 січня.
Фото Генштаб ЗСУ
08 січня 2023, 01:00
Завершилася 318 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- Наприкінці січня США почнуть навчання українських військових роботі із системою ППО Patriot, — CNN із посиланням на дані Пентагону.
- Соледар залишається під контролем Сил Оборони України, — заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.
- США тиснуть на Італію, щоб та якнайшвидше передала Україні ЗРК SAMP/T, — La Repubblica.
- Прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом та ліквідували командира, — пресслужба ДПСУ.
- Зеленський ввів санкції проти 119 людей, серед яких і Анатолій Тимощук. Серед них російські та українські культурні діячі, — указ № 4/2023.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
Незважаючи на оголошений так званий “режим припинення вогню”, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
Поряд з цим, протягом доби, противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському -продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах.
На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. Зокрема це — Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.
На Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.
На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Серед них — Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.
На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це — Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.
На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
А наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди.
Ми з вами це забезпечуємо. Підписав сьогодні укази про запровадження в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста.
Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб. Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!