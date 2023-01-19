У рамках товариського матчу зірок об'єднані команди Аль-Хіляля та Ан-Нассра протистоятимуть ПСЖ.

Руді Гарсія, який працюватиме головним тренером команди зірок Саудівської Аравії, та Крістоф Гальтьє обрали склади на цей матч.

Протистоянню Кріштіану Роналду проти Ліонеля Мессі — бути!

Аль-Хіляля / Ан-Насср: Оспіна — Аль-Джувайр, Аль-Болеахі, Аль-Бурайк, Гонсалес Соберон — Куельяр, Конан, Марега, Таліска — Ігало, Роналду.

ПСЖ: Навас — Хакімі, Бернат, Рамос, Бічіабу — Вітінья, Санчеш, Солер, Неймар, Мбаппе — Мессі.

Поєдинок між командами розпочнеться о 19:00 за київським часом.