Об'єднані команди Саудівської Аравії зіграють проти ПСЖ.
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Sky Sports
19 січня 2023, 18:40
У рамках товариського матчу зірок об'єднані команди Аль-Хіляля та Ан-Нассра протистоятимуть ПСЖ.
Руді Гарсія, який працюватиме головним тренером команди зірок Саудівської Аравії, та Крістоф Гальтьє обрали склади на цей матч.
Протистоянню Кріштіану Роналду проти Ліонеля Мессі — бути!
Аль-Хіляля / Ан-Насср: Оспіна — Аль-Джувайр, Аль-Болеахі, Аль-Бурайк, Гонсалес Соберон — Куельяр, Конан, Марега, Таліска — Ігало, Роналду.
ПСЖ: Навас — Хакімі, Бернат, Рамос, Бічіабу — Вітінья, Санчеш, Солер, Неймар, Мбаппе — Мессі.
Поєдинок між командами розпочнеться о 19:00 за київським часом.