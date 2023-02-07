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Тепер команди очікують своїх майбутніх супротивників.

Аль-Хіляль в рамках півфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу грав проти Фламенго та здобув перемогу з рахунком 3:2.

Представник Саудівської Аравії відкрив рахунок зусиллями Аль-Давсарі вже на четвертій хвилині, проте Педро в середині тайму встановив паритет.

Все той же Аль-Давсарі дозволив своїй команді піти на перерву з перевагою в рахунку, реалізувавши пенальті, який призвів до вилучення Жерсона.

В середині другого тайму Вьєтто збільшив перевагу своєї команди, зробивши рахунок 3:1 на користь Аль-Хіляля. Точний удар Педру в компенсований до гри час лише трошки зменшив відчай бразильських фанатів.

Фламенго — Аль-Хіляль 2:3

Голи: Педру, 20, 90+1 — Аль-Давсарі, 4, 45+9, 70

Вилучення: Жерсон, 45+8

Аль-Хіляль зіграє у фіналі проти переможця пари Аль-Ахлі — Реал. Тоді як Фламенго зіграє з командою, що програє, у матчі за третє місце.