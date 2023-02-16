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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Частина перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточні результати для кожної з восьми команд, які встигли зіграти свої зустрічі останніми днями.

Але організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Кінгслі Коман (Баварія) / 1 гол проти французького Парі Сен-Жермен (1:0);

– Карім Адеємі (Боруссія Д) / 1 гол проти лондонського Челсі (1:0);

– Рафаель Леау (Мілан) / проти Тоттенгема (1:0);

– Фредрік Аурсенс (Бенфіка) / проти бельгійського Брюгге (2:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.