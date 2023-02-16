Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Рафаель Леау, Getty Images
16 лютого 2023, 09:51
Частина перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточні результати для кожної з восьми команд, які встигли зіграти свої зустрічі останніми днями.
Але організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Кінгслі Коман (Баварія) / 1 гол проти французького Парі Сен-Жермен (1:0);
– Карім Адеємі (Боруссія Д) / 1 гол проти лондонського Челсі (1:0);
– Рафаель Леау (Мілан) / проти Тоттенгема (1:0);
– Фредрік Аурсенс (Бенфіка) / проти бельгійського Брюгге (2:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.