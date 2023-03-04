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Цих представників у майбутньому можуть позбавити єврокубків.

УЄФА оголосив про штрафи 11 європейським клубам, які мають заборгованості за сезон-2022/23.

Орган фінансового контролю клубів УЄФА завершив свій перший перегляд Правил УЄФА щодо ліцензування клубів і фінансової стабільності.

Румунський Клуж, хорватські Осієк та Рієку, грецький Аріс, словенську Олімпію та казахстанську Астану можуть позбавити права участі у єврокубках, якщо вони не вирішать проблему фінансів та повторять це наступного сезону.

Крім того і деякі інші клуби отримали штрафи. Ситуація виглядає наступним чином: Клуж оштрафований на 250 тис. євро, Осієк і Коньяспор — 150 тис. євро, Олімпія Любляна — 100 тис. євро, Аріс і Валмієра — 50 тис. євро, Астана — 30 тис. євро, Борац Баня-Лука, Кизил-Жар і Флоріана отримали по 10 тис. євро штрафу.