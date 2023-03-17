Другое

Фахівець — про майбутню гру Вірменії проти Туреччини.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков перед матчем проти Туреччини заявив, що футбол не потрібно політизувати.

"Я не прихильник політизації майбутньої гри. Усі футболісти, які грають за кордоном, добре знають свою історію, я також дуже добре знаю вашу історію, але футбол не треба політизувати.

Це ніяк не повинно вплинути на гру На першому плані – спорт та інтерес до спорту.

Я не прихильник політизації. Усі вони – досвідчені футболісти, які приїхали з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не з власної волі. Кожен знає свою історію", — цитує слова Петракова з пресконференції Radar.

Матч між Вірменією та Туреччиною у рамках кваліфікації до Євро-2024 пройде 25 березня на стадіоні імені Вазгена Саркісяна у Єревані. Початок поєдинку — о 19:00.